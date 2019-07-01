Avrupa'da sıcaklar rekor kırdı

Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava can kayıplarına ve orman yangılarına yol açtı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan sıcaklar sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Artarak devam etmesi beklenen sıcaklık Avrupa'yı alarm durumuna geçirdi

Fransa, İspanya ve İtalya da sıcaklar tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. İspanya'da 2, Fransa'da 2 ve İtalya'da da 3 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.



Fransa'da termometreler 45,9 dereceyi gösterdi. Ülke, 1952 yılından beri en sıcak yazı yaşadı.



Almanya'da da rekor kıran sıcaklıklar asfaltları eritti. Otoyollarda meydana gelen bozulmalar yüzünden trafik akışı tek şeritte sağlandı.



İspanya'da ise aşırı sıcaklar orman yangınlarına neden oldu. Yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı. Ancak, Toledo ve Madrid yakınlarındaki yangınların söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.



Ulusal Meteoroloji Ajansı, İspanya'da, 50 bölgeden 40'ında alarm durumuna geçildiğini ve bunlardan yedisinin aşırı riskli olduğunu belirtti.



Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının artarak devam etmesi tahmin ediliyor.



ulusal.com.tr

