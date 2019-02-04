Avrupa Birliği'ne üye 10 ülke bugün art arda yaptıkları açıklamalarla Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'yu geçici Devlet Başkanı olarak tanıdıklarını duyurdu. AB ülkeleri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya genel seçim yapması için 8 gün süre vermiş, bu sürenin sonunda da Guaido'yu başkan olarak tanıyacaklarını belirtmişlerdi

Avrupa Birliği'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya tanıdığı süre sona erdi.



Avrupa Birliği ülkeleri, Maduro'ya 8 gün içinde Venezuela'da genel seçim yapma çağrısında bulunmuştu. Aksi takdirde muhalefet lideri Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını ifade etmişti. 8 günlük sürenin dolmasının ardından Avrupalı ülkeler teker teker Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurmaya başladı.



İngiltere, İspanya, Fransa ve Almanya'dan sonra Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti de Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.



Avrupalı 10 ülkeden yapılan açıklamalarda "Venezuela'da özgür ve demokratik seçimler yapılana kadar Guaido'yu ülkenin anayasal geçici devlet başkanı olarak tanıyoruz" ifadesine yer verildi.



10 ülke Guaido'yu devlet başkanı olarak tanırken Maduro'nun temsilcileriyle diplomatik ve konsolosluk ilişkileri sürdürmeye devam edecek.



Avrupa Birliği üye ülkeleri içinde şu ana kadar sadece İtalya, Venezuela halkından ve Maduro'dan yana çıkmıştı.



İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Guaido'yu BM'nin içişlerine karışmama ilkesi gereği Başkan olarak tanımıyoruz. Diğer ülkelerin başka bir ülkenin içişlerine karışmasına tamamen karşıyız" denilmişti.



Avrupa Birliği tarafından Venezuela'daki krize ilişkin Uluslararası Temas Grubu kuruldu. İlk toplantı Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapılacak. Uluslararası Temas Grubu üyeleri arasında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay gibi ülkeler bulunuyor.





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