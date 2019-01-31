Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran ile ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa "INSTEX" adlı ödeme mekanizması kurduğu duyuruldu. Merkezi Paris'te bulunan INSTEX'in başına 6 aylığına eski Alman bankacı Per Fischer getirildi.

Almanya, İngiltere ve Fransa, ABD yaptırımlarına rağmen İran'la ticaret yapabilmek için yeni bir kurumu hayata geçirdi.



Paris merkezli INSTEX'ın kaydı 30 Ocak'ta yapıldı ve Fransa resmi gazetesi Affiche Parisenne'de yayımlandı.



Resmi gazetede yayımlanan metne göre kurumun görevi şirketlere mali hukuki ve muhabese desteği vermek ve İran'la yasal ticareti desteklemek.



Alman Der Spiegel Gazetesi'nin haberine göre İran'la ticareti düzenleyecek kurumun başına 69 yaşındaki eski Alman bankacı Per Fischer getirildi.



INSTEX, Avrupalı şirketlerin İran'la ticaret yapabilmeleri için kuruldu. Aslında İran'la ticaretin önünde bir engel bulunmuyor. Ancak ABD yaptırımlarından çekinen bankalar İran ile alakalı finansal işlem yapmaktan kaçınıyorlar.



INSTEX de İranlı ve Avrupalı şirketlerin birbirine karşı alacakları hesaplanacak. Bu özel ödeme kanalı ile Avrupalı şirketlerin İran'dan yapılan ithalatın karşılığında İran'a ihracat yapabilmesini öngörüyor. Bir tür takas piyasası oluşturması öngörülen mekanizma kapsamında, İran'ın ihraç ettiği ürünler karşılığında para yerine ürün alması planlanıyor.





ulusal.com.tr