Avrupa, Kırım yaptırımını kaldırdı

Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, "Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin ardından oy hakkı askıya alınan Rus milletvekillerine karşı uygulanan yaptırımları kaldırdı. Kabul edilen kararla birlikte Rus heyeti, AKPM’ye geri döndü" dedi

Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, açıklama yaptı.



Ünver Sel, şunları belirtti:



"Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin ardından oy hakkı askıya alınan Rus milletvekillerine karşı uygulanan yaptırımları kaldırdı. Kabul edilen kararla birlikte Rus heyeti, AKPM’ye geri döndü.



Rusya’nın AKPM’ye geri dönmesini sağlayan karar 24 Haziran’ı 25 Haziran’a bağlayan gece alındı. Dokuz saat süren tartışmaların ardından 118 milletvekili 'evet' 62 milletvekili 'hayır', 10 milletvekili ise çekimser oy kullanıldı.



Rusya'nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisine (AKPM)'ne katılmasına Türkiye Delegasyonu tam kadro ‘evet’ oyu verdi. Avrupa Konseyindeki oylamaya katılan Türk delegasyonunda yer alan; AK Parti Ankara Milletvekili, Türkiye-Ukrayna Dostluk Grubu Başkanı Yıldırım Tuğrul Türkeş, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akademisyen Yunus Emre, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve HDP Milletvekilleri Hişyar Özsoy ve Feleknas Uca Rusya lehine oy verdi.



Batı, Mart 2014'te Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrası uyguladığı bir yaptırımı ilk kez geri çekti. Bu kararın ardından başka yaptırımların da kademeli olarak kaldırılması beklenmelidir. Ukrayna’nın 5 yıl boyunca tüm dünyayı yanıltan diplomatik girişimleri artık inandırıcılığını yitirmiştir.



Türk delegasyonunun bütün üyelerinin Rusya lehine oy kullanması yeni bir döneme işaret etmektedir. Bu karardan sonra Kırım Tatarları Türkiye’nin Kırımla ilişkilerini başlatmasını ve temel insan haklarını hiçe sayan bütün ambargoların kaldırılmasını beklemektedir."



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