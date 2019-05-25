Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sona yaklaşıldı. Pazar akşamı tamamlanacak seçimlerde sağ kanatın yükselişe geçmesi öngörülüyor. Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasının ardından Avrupalı liderlerden açıklamalar geldi. Avrupalı siyasetçiler anlaşmasız bir Brexit riskinden dolayı endişe duyuyor

Dört günlük Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sona yaklaşıldı.



Pazar günü kalan 21 Avrupa Birliği ülkesinin de oylarını kullanmasının ardından seçimler sona erecek.



İngiltere ve Hollanda'da başlayan seçimler cumartesi günü Slovakya, Malta ve Letonya ile devam ediyor.



Bugüne kadar açıklanan anket sonuçlarına göre parlamentoda sağ kanatın çok sayıda sandalyeye sahip olması bekleniyor.



Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May'in cuma günü parti liderliğinden istifasını açıklamasına Avrupalı liderlerden açıklamalar geldi.



May, İngiliz parlamentosundaki milletvekillerini Brexit anlaşmasını desteklemek için ikna edemediğini belirterek istifasını açıklamıştı.



Avrupalı liderler Brexit sürecinin sekteye uğramasından endişe duyduklarını bildirdi.



Almanya, İspanya ve Fransa devlet liderleri konuya ilişkin açıklama yaptı. Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Brexit sürecinin "hızlı bir şekilde" açıklığa kavuşturulmasını görmek istediğini söyledi.



Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, May'in istifasının Brexit konusunda İngiltere ile varılan anlaşmada bir şey değiştirmeyeceği kaydedildi.



ulusal.com.tr

