4 gündür Avrupa'nın gündemini meşgul eden Avrupa Parlamentosu seçimleri sona erdi. resmi olmayan sonuçlara göre Yeşiller ve sağcı popülist partiler oylarını arttırdı, geleneksel partilerin oyları ise düştü. "Avrupa Halk Partisi" parlamentodaki en güçlü parti oldu.

Avrupa'nın yasama organı Avrupa Parlamentosu vekillerini belirleyen genel seçimler sona erdi.



Seçimler sonrası gayri resmi sonuçlara göre kazananlar sağ popülistler ve Yeşiller oldu.



Seçimler öncesi yapılan anketlerde bu kadar yüksek bir oy oranına ulaşacağı düşünülmeyen Yeşiller, parlamentonun sürpriz ismi olarak öne çıktı.



Seçimlere katılan merkez siyasetçiler kampanyalarını özellikle birliğin silah ve savunma sanayisinin özerkliği ve Atlantik'ten bağımsız bir dünya gücü olma üzerine kurmuşlardı.



Yeşiller partiler ise kampanyalarında Avrupa ile ABD arasında uyumlu bir dış politikayı esas aldılar.



Yeşiller gibi güç kazanan popülistler ise yabancı karşıtı söylemleriyle oy oranlarını artırdılar.



Avrupa çapında geleneksel partilerin oy oranlarında düşüşler yaşanırken sağ kanat parlamentoda çok sayıda sandalye elde etti.



Fransa'da sağ kanatın öne çıkan ismi Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi yüzde 24 yakın bir oyla birinci konuma geldi. Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un partisi ise Le Pen'in gerisinde kaldı.



Anketlerde yüksek oy oranı elde etmesi beklenen sol kanatın öne çıkan ismi Le Melenchon'un partisi ise 6,3 oranın da oy aldı.



Seçim sonucu yüzde 10 gibi bir oy oyanı beklenirken bu sonuç, Le Melenchon seçimin kaybedenleri arasına soktu.



Kesin olmayan seçim sonucunda kazandığı başarı üzerine Le Pen, Cumhurbaşkanı Macron'a Ulusal Meclisi feshetmesi çağrısında bulundu. Fransa'da erken seçim istedi.



Öte yandan Yunanistan'da Çipras da ülkesinde erken seçimlerine gideceğini açıkladı.



Çipras'ın partisi ana muhalefet olan Yeni Demokrasi Partisi'nin gerisinde kaldı.



Macaristan ve İtalya'da da sağ popülistler yüksek başarı elde etti.



Avrupa'daki sağ kanatın yükselen ismi Salvini, parlamento seçimlerinde birinci çıktı.



Macaristan'da ise yine sağ kanattan Viktor Urban yüzde 53'lük gibi yüksek bir oranla parlamentoda 13 sandalye elde etti.



Avrupa Parlamentosu'ndaki geleneksel partilerin oy oranlarında ise düşüşler yaşandı.



Bunların içerisinde ise en çok dikkat çeken iki ülke İngiltere ve Almanya oldu.



İngiltere'de seçimlerin galibi yüzde 31,6 oy oranı ile, sağcı Nigel Farage'ın liderliğinde kurulan Brexit Partisi oldu.



Brexit krizine bir çözüm getiremediği için istifasını açıklayan İngiltere Başbakanı May'in Muhafazakar Partisi ise beşinci sırada yer aldı.



Almanya'da Angela Merkel'in Hıristiyan Demokrat Birliği Partisi seçimlerden galip çıkan taraf olsa da büyük oranda oy kaybetti.



Parlamento seçimlerinin ardından yeni oluşumların söz konusu olduğu Avrupa'da Hıristiyan demokrat ve muhafazakar partilerin oluşturduğu Avrupa Halk Partisi döneminin sona erdiği düşünülüyor.



Avrupa'da sağ popülistler kazanan taraf olarak öne çıksa da Avrupa Halk Partisi 751 sandalyeden 178'ini kazanarak parlamentodaki en güçlü grup oldu.



Avrupa'da işsizliğin ve yoksulluğu arttığı, küreselleşmenin yıkıma uğrattığı ve ulusal kimliklerin yok olmaya başladığı ülkelerde; Brüksel'in baskısını ortadan kaldırmak için milliyetçi ve sağ partilerin yükselişe geçtiği görülüyor.





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