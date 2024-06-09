Avrupa Parlamentosu seçimlerine milliyetçiler damga vurdu

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ilk sonuçları açıklanmaya başladı. Seçimlerde milliyetçiliğin damga vurduğu görüldü.

Avrupa Parlamentosu seçimlerine milliyetçiler damga vurdu
Editör: Yağmur Biçen
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Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ilk sonuçları açıklanmaya başlarken, Almanya'da Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) ikinci sırada yer alması dikkat çekti.

27 AB üyesi ülkede 6-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen AP seçimlerinin sonuçları, Brüksel'deki AP Genel Kurul salonuna kurulan dev ekrandan duyurulmaya başlandı.

Şu ana kadar Almanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) sonuçlar açıklandı.

Bu sonuçlara göre Almanya'da Hristiyan demokratları bir araya getiren Avrupa Halk Partisi (EPP) 30, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı 16, Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) 14, Avrupa'yı Yenile (RE) 8, Sol 4 ve AP'de henüz bir gruba dahil olmayan partiler ise 19 milletvekili kazandı.

ALMANYA'DA AFD İKİNCİ SIRADA

Avrupa Parlamentosu seçimlerine milliyetçiler damga vurdu - Resim : 1

Almanya'da AP seçimlerinde ilk sırayı 29 milletvekilliği kazanan Hristiyan demokrat CDU/CSU ittifakı alırken, AfD 17 milletvekili ile ikinci sıraya yerleşti. Hükümet koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise 14 milletvekili kazanarak üçüncü sıraya düştü. Koalisyonun diğer ortakları Yeşiller 12 ve Hür Demokrat Parti (FDP) 5 milletvekilliği kazandı.

FRANSA

Avrupa Parlamentosu seçimlerine milliyetçiler damga vurdu - Resim : 2

Fransa'da ise Ulusal Birlik seçimde %32,4 ile birinci parti oldu.

# Avrupa Parlamentosu # seçim # milliyetçilik
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