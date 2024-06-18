Avrupa Parlamentosu'nda sonuçsuz toplantı! 5 yıllık yeni dönemin başkanları belirlenemedi

ABD ve NATO karşıtı partilerin kuvvet kazandığı Avruıpa Parlamentosu'nda yeni yönetimin belirleneceği toplantılar sonuçsuz kaldı. Ülkeler, aday isimler üzerinde uzlaşamadı. Toplantı bir ön anlaşmaya varılamadan sona erdi.

Avrupa Parlamentosu'nda sonuçsuz toplantı! 5 yıllık yeni dönemin başkanları belirlenemedi
Editör: Haber Merkezi

Avrupa Parlementosu'nda NATO ve ABD karşıtı partilerin güç kazanması birliğin yönetim seçimlerini de etkiledi. Avrupa Birliği'nde yeni liderlerin belirlenmesi amacıyla Brüksel'de yapılan toplantı sonuçsuz kaldı.

AB liderleri gelecek 5 yıl boyunca Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi görevlerini üstlenecek isimleri belirlemek üzere dün bir araya geldi.

Ancak toplantı AB'nin üst düzey görevlerine yapılacak atamalar konusunda anlaşma sağlanamadan bitti.

Avrupa Konseyi'nin mevcut başkanı Charles Michel gece yarısı gazetecilere yaptığı açıklamada "anlaşma olmadığını" duyurdu.

Liderlerin haziran sonuna kadar anlaşmaları gerektiğini bildiklerini belirten Michel, "Bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için çok sıkı çalışmaları gerekiyor" dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# avrupa birliği # Avrupa Parlamentosu
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