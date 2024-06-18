Avrupa Parlamentosu'nda sonuçsuz toplantı! 5 yıllık yeni dönemin başkanları belirlenemedi

Avrupa Parlementosu'nda NATO ve ABD karşıtı partilerin güç kazanması birliğin yönetim seçimlerini de etkiledi. Avrupa Birliği'nde yeni liderlerin belirlenmesi amacıyla Brüksel'de yapılan toplantı sonuçsuz kaldı.

AB liderleri gelecek 5 yıl boyunca Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi görevlerini üstlenecek isimleri belirlemek üzere dün bir araya geldi.

Ancak toplantı AB'nin üst düzey görevlerine yapılacak atamalar konusunda anlaşma sağlanamadan bitti.

Avrupa Konseyi'nin mevcut başkanı Charles Michel gece yarısı gazetecilere yaptığı açıklamada "anlaşma olmadığını" duyurdu.

Liderlerin haziran sonuna kadar anlaşmaları gerektiğini bildiklerini belirten Michel, "Bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için çok sıkı çalışmaları gerekiyor" dedi.