Avrupa’da dikkat çeken istatistik: 20 yılda en çok Türkiye'de düştü
Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını gösteriyor. Bu hız Türkiye’de son dönemde belirgin bir düşüş içinde. Avrupa’da son 20 senede toplam doğurganlık hızının en çok düştüğü ülke Türkiye oldu.
Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını gösteriyor. Bu hız Türkiye’de son dönemde belirgin bir düşüş içinde. Avrupa’da son 20 senede toplam doğurganlık hızının en çok düştüğü ülke Türkiye oldu.
AVRUPA’DA DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELER HANGİSİ?
Ülkelerin resmi verilerine göre 2021 yılında Avrupa’da toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke 1,84 ile Fransa. AB ortalaması 1,53. Türkiye ise 1,7 ortalama ile 37 ülke içinde sekizinci sırada yer alıyor.
Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülkeler ise Malta (1,13), İspanya (1,19) ve İtalya (1,25). Doğurganlık hızı Hollanda’da 1,62; İngiltere’de 1,61 ve Almanya’da 1,58.
SON 20 SENEDE AVRUPA’DA TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI NASIL DEĞİŞTİ?
AB’de yüzde 7 artış yaşandı. 2001’de 1,43 olan oran 2021’de 1,53’e çıktı. Türkiye’de aynı dönemde yüzde 29 düşüş yaşandı. 2001’de 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2021’de 1,7’ye kadar geriledi.
Danimarka, İngiltere ve Fransa’da yüzde 1-3 arasında düşüş oldu. En büyük artış ise yüzde 59 ile Çekya ve yüzde 43 ile Romanya’da yaşandı.