Avrupa’da dikkat çeken istatistik: 20 yılda en çok Türkiye'de düştü

SON 20 SENEDE AVRUPA’DA TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI NASIL DEĞİŞTİ?

AB’de yüzde 7 artış yaşandı. 2001’de 1,43 olan oran 2021’de 1,53’e çıktı. Türkiye’de aynı dönemde yüzde 29 düşüş yaşandı. 2001’de 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2021’de 1,7’ye kadar geriledi.

Danimarka, İngiltere ve Fransa’da yüzde 1-3 arasında düşüş oldu. En büyük artış ise yüzde 59 ile Çekya ve yüzde 43 ile Romanya’da yaşandı.