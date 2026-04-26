Avrupa'da havayolları iptallere hazırlanıyor: Uçuşlara Hürmüz engeli

Bölgeyi ateşe atan emperyalist politikalar ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, küresel yakıt akışını doğrudan hedef alıyor. Sadece kara ulaşımını ve benzin fiyatlarını değil, havacılık sektörünün can damarı olan gazyağı (jet yakıtı) tedarikini de vuran bu kriz, dünya genelinde uçuş iptallerini tetiklemek üzere. Birçok havayolu şirketi operasyonlarını durdurma veya yeniden planlama hazırlığı yaparken, krizin faturası bir kez daha yolculara kesiliyor.

EMPERYALİST KUŞATMANIN HAVADAKİ YANSIMASI

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle küresel yakıt akışının daralması, havayollarını devasa bir operasyonel krizin eşiğine getirdi. Fransız Capital dergisinde yer alan bilgilere göre, gazyağı eksikliği nedeniyle havayolları şimdiden iptal senaryoları üzerinde çalışıyor. Emperyalist merkezlerin bölgedeki askeri ve siyasi dayatmaları, sivil havacılığı bir kaosun içine sürüklerken, havayolu şirketleri bu durumu "kontrol dışı bir risk" olarak tanımlayarak sorumluluktan kaçmaya çalışıyor.

AVRUPA MEVZUATI VE TAZMİNAT TUZAĞI

Avrupa Birliği (AB) mevzuatı, bir uçuş iptal edildiğinde yolcuya bilet ücretinin iadesi veya alternatif ulaşım sağlanması konusunda havayoluna katı zorunluluklar getiriyor. Ancak işin "tazminat" boyutu, sistemin boşluklarından yararlanıyor. Normalde 250 ile 600 euro arasında değişen tazminat hakkı, Hürmüz kaynaklı yakıt krizi "olağanüstü durum" kapsamında değerlendirildiği için yolculara ödenmeyecek. Havayolları, bu krizi kendi kontrolleri dışında gelişen bir olay olarak nitelendirerek, halkın mağduriyetini giderme yükümlülüğünden sıyrılıyor.

AKTARMALI UÇUŞLARDA BİLET ÇIKMAZI

Aktarmalı uçuşlarda yolcuların hakları, tamamen biletin nasıl kesildiğine bağlı olarak belirsizliğe sürükleniyor. Eğer tüm uçuşlar tek bir bilet altında rezerve edildiyse, havayolu şirketi yolcuyu varış noktasına ulaştırmakla yükümlü kılınıyor. Ancak kapitalist sistemin esnek biletleme oyunlarıyla uçuşlar ayrı ayrı satın alındıysa, iptal edilen uçuşun şirketi yalnızca kendi uçuşuyla ilgili sınırlı bir sorumluluk taşıyor. Seyahat acenteleri üzerinden yapılan işlemlerde ise çözüm bulma yükü acentelere devredilmiş durumda.

TÜRKİYE’DEKİ DURUM VE HAKLAR

Avrupa’daki uygulamalara paralel olarak Türkiye’de de benzer kurallar işletiliyor. Yakıt krizi, savaş veya hava sahası kapanması gibi durumlar "olağanüstü hal" olarak kabul edildiği için Türkiye’deki havayolu şirketleri de bu hallerde tazminat ödemek zorunda kalmıyor. Şirketlerin bilet iadesi veya alternatif uçuş sağlama yükümlülüğü devam etse de, bölgedeki Siyonist yayılmacılığın ve emperyalist müdahalelerin yarattığı bu geniş çaplı krizin bedeli, tazminatsız iptallerle doğrudan yolcuların omuzlarına biniyor.