Vatan Partisi Avrupa temsilcilikleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Sözde Ermeni Soykırımı yalanının temsili günü olan 24 Nisan’ı “Ulusal Anma Günü” olarak ilan etme girişimine karşı Avrupa’nın pek çok yerinde Fransız Elçilikleri önünde protestolar yaptı.

Almanya’da Berlin ve Frankfurt’ta, İsviçre’de Bern’de Fransız Elçilikleri önünde açıklamalar yapıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Macron’a mektubu ve Perinçek-İsviçre Davası kitabı Fransız elçiliklerine teslim edildi.



Berlin’de açıklamayı Vatan Partisi Berlin Temsilcisi Emre Ünver yaparken, MKK üyesi Beyhan Yıldırım, Berlin yöneticileri Serap Mamati, Şeref Çetin, İbrahim Akgül de elçilik önündeydi.



Frankfurt’ta ise, Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Ali Mercan açıklamayı yaptı. Açıklamasında Macron’a uyarıda bulunan Ali Mercan: “Bu adım Türk milletine düşmanlıktır. Avrupa’ya da zarar vermektedir. Türkiye bugün bölücü gerici teröre karşı mücadele etmektedir. Macron’un bu suçlaması ABD’ye ve teröre hizmet etmektedir. Macron bu yoldan derhal dönmeli, teröre desteğini kesmelidir. Avrupa’nın birliğine karşı Amerikan hegemonyacılığına alet olmamalıdır. Avrasya’nın kaynaşmasına hizmet etmelidir. Kışkırtmalara alet olmamalıdır.” Dedi.



Açıklamanın ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in mektubu Fransız Elçiliğine ulaştırıldı. Vatan Partisi yöneticileri: “Bu işin peşini bırakmayacağız, takipçisi olacağız. Elimizde başarılar, somut hukuki zaferler var.” Diyerek kararlılıklarını ifade ettiler.



Macron’un kararına karşı bir diğer protesto da cumartesi günü Fransa’da gerçekleştirilecek.