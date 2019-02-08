banner1002
Mutlu: Macron, gündem değiştirmek istiyor
Mutlu: Macron, gündem değiştirmek istiyor
Avrupa’da Macron’a 'soykırım' protestoları!
Avrupa’da Macron’a 'soykırım' protestoları!
Ziraat Bankası'ndan kredi açıklaması
Ziraat Bankası'ndan kredi açıklaması
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var! İşte olay yerinden ilk fotoğraf
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var! İşte olay yerinden ilk fotoğraf

Avrupa’da Macron’a ''soykırım'' protestoları!

Vatan Partisi Avrupa temsilcilikleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Sözde Ermeni Soykırımı yalanının temsili günü olan 24 Nisan’ı “Ulusal Anma Günü” olarak ilan etme girişimine karşı Avrupa’nın pek çok yerinde Fransız Elçilikleri önünde protestolar yaptı.

Avrupa’da Macron’a ''soykırım'' protestoları!

Almanya’da Berlin ve Frankfurt’ta, İsviçre’de Bern’de Fransız Elçilikleri önünde açıklamalar yapıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Macron’a mektubu ve Perinçek-İsviçre Davası kitabı Fransız elçiliklerine teslim edildi.

Berlin’de açıklamayı Vatan Partisi Berlin Temsilcisi Emre Ünver yaparken, MKK üyesi Beyhan Yıldırım, Berlin yöneticileri Serap Mamati, Şeref Çetin, İbrahim Akgül de elçilik önündeydi.

Frankfurt’ta ise, Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Ali Mercan açıklamayı yaptı. Açıklamasında Macron’a uyarıda bulunan Ali Mercan: “Bu adım Türk milletine düşmanlıktır. Avrupa’ya da zarar vermektedir. Türkiye bugün bölücü gerici teröre karşı mücadele etmektedir. Macron’un bu suçlaması ABD’ye ve teröre hizmet etmektedir. Macron bu yoldan derhal dönmeli, teröre desteğini kesmelidir. Avrupa’nın birliğine karşı Amerikan hegemonyacılığına alet olmamalıdır. Avrasya’nın kaynaşmasına hizmet etmelidir. Kışkırtmalara alet olmamalıdır.” Dedi.

Açıklamanın ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in mektubu Fransız Elçiliğine ulaştırıldı. Vatan Partisi yöneticileri: “Bu işin peşini bırakmayacağız, takipçisi olacağız. Elimizde başarılar, somut hukuki zaferler var.” Diyerek kararlılıklarını ifade ettiler.

Macron’un kararına karşı bir diğer protesto da cumartesi günü Fransa’da gerçekleştirilecek.

Etiketler; #vatan partisi #fransa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.