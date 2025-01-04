Avrupa'da madde bağımlılığına itilen bebeklerin sayısı artıyor

İskoçya Sağlık Hizmetleri’nin raporu, bu vakaların ana nedeninin hamilelik sürecinde annelerin yasal ya da yasa dışı uyuşturucu kullanımına bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu durumun Neonatal Abstinens Sendromu (NAS) adı verilen bir rahatsızlığa neden olduğunu belirtiyor. NAS, annelerin uyuşturucu kullanımı nedeniyle bebeklerde doğum sonrası yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkmasıyla kendini gösteriyor ve ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Yeni doğanlarda NAS semptomları

NAS ile doğan bebekler sıklıkla titreme, aşırı ağlama, kilo kaybı, uyku ve beslenme zorlukları gibi semptomlarla karşı karşıya kalıyor. Bu sağlık sorunları, hem bebeklerin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor hem de sağlık sistemine ağır bir yük bindiriyor.

Sorunun nedenleri ve çözüm yolları

Uzmanlar, madde bağımlılığı vakalarındaki artışı yoksulluk, sosyal eşitsizlikler ve yeterli destek mekanizmalarının bulunmamasına bağlıyor. İskoç hükümeti, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele için çeşitli programlar yürütse de bu vakaların devam etmesi, mevcut çabaların yeterli olmadığını gözler önüne seriyor.

Çözüm önerileri arasında, hamilelik döneminde uyuşturucu kullanımını azaltmaya yönelik farkındalık kampanyaları, rehabilitasyon programları ve risk altındaki kadınlara daha güçlü destek sistemlerinin oluşturulması yer alıyor. Sağlık uzmanları, bu tür önlemlerin hem bireyler hem de toplum için daha sağlıklı bir gelecek sağlayabileceğine inanıyor.

Uluslararası karşılaştırmalar

Raporda, İskoçya’daki NAS vakalarının diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça yüksek olduğu vurgulanıyor.

ABD: 2016 yılında her 1.000 doğumda yaklaşık 7 bebek NAS ile doğdu.

İskoçya: Aynı dönemde bu oran her 1.000 doğumda yaklaşık 14 bebek olarak kaydedildi. İskoçya’daki oran ABD’nin iki katı.

İngiltere: 2017-2018 yıllarında her 10.000 doğumda 15 bebek NAS ile dünyaya gelirken, İskoçya’da bu oran her 10.000 doğumda 20 bebek oldu.

Bu istatistikler, İskoçya’da uyuşturucu bağımlılığının yeni doğanlar üzerindeki etkisinin diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir sorun teşkil ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu duruma karşı daha etkili politikalar ve toplumsal destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor.