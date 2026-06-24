Avrupa'da ölümcül virüs alarmı! Fransa'da ilk Ebola vakası resmen açıklandı

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir Ebola vakasına rastlandığını resmen duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre virüs, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) kısa süre önce dönen bir doktorda tespit edildi.

BAŞBAKAN LECORNU DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez bir Ebola vakasının kayıtlara geçmesi, Paris yönetimini en üst düzeyde alarma geçirdi. Sağlık Bakanlığı, hastanın derhal karantinaya alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığını bildirirken, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu’nun da gelişmeleri ve enfeksiyon zincirini yakından takip ettiği aktarıldı.

DSÖ "ULUSLARARASI ACİL DURUM" İLAN ETMİŞTİ

Avrupa'ya sıçrayan ölümcül salgının perde arkasında Afrika'da nükseden ciddi bir kriz bulunuyor:

Kongo'daki Bilanço: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün kayıtlara geçmesinin ardından, 15 Mayıs'ta ülkede resmen salgın ilan edilmişti.

Küresel Alarm: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeniden tırmanışa geçen bu tehlikeli Ebola dalgası sebebiyle 17 Mayıs'ta "uluslararası halk sağlığı acil durumu" kararı almıştı.

EN KORKUTUCU DETAY: "BUNDIBUGYO" VARYANTININ AŞISI YOK!

Uluslararası sağlık yetkilileri ve epidemiyologlar tarafından paylaşılan verilere göre, şu an yayılmakta olan mevcut salgına nadir görülen bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsü neden oluyor. İşin en kritik ve korkutucu boyutu ise, bu spesifik varyanta karşı şu ana kadar tıp dünyasında onaylanmış net bir tedavinin veya koruyucu bir aşının henüz bulunmuyor olması.