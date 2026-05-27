Avrupa'da peş peşe kalp krizleri! Bin yılda bir görülüyor... Korkutan tablo Türkiye'ye de geliyor

Batı Avrupa'da rekor üstüne rekor kıran ve can kayıplarına neden olan eşi benzeri görülmemiş sıcak hava dalgası, Türkiye için de tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Uzmanlar, kavurucu bir yazın ardından sonbaharda yıkıcı fırtınaların ve 'medicane' kasırgalarının kapıda olduğu konusunda uyarıyor. Avrupa kıtası, uzmanların bin yılda bir görülebilecek kadar nadir bir doğa olayı olarak tanımladığı tarihi bir sıcaklık kriziyle boğuşuyor.

FRANSA'DA CAN KAYIPLARI VE KALP KRİZLERİ YAŞANIYOR

Fas üzerinden gelerek kıta üzerine çöken sıcak hava kubbesi, Fransa ve İngiltere'de mayıs ayı sıcaklık rekorlarını tamamen altüst etti. Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, sıcak hava dalgasıyla doğrudan ya da dolaylı olarak 7 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölenlerden 5 kişinin boğulma nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri öne sürüldü. Bregeon, rakamların ve ölüm nedenlerinin 'şu anda yaşadığımız olay sona erdiğinde netleştirilmesi gerekeceğini' de söyledi. Bregeon ayrıca boğulma olaylarının Fransa'nın güneydoğusundaki Lyon'dan Atlantik kıyılarına kadar farklı bölgelerde meydana geldiğini belirtti.

İspanya'da termometrelerin 40 derecelere dayanmasıyla gece bile nefes almayı zorlaştıran 'tropikal geceler' dönemi başlarken, en acı haber Fransa'nın başkenti Paris'ten geldi. Şehirde düzenlenen bir koşu etkinliğinde, aniden bastıran aşırı sıcağa dayanamayan çok sayıda sporcu peş peşe kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Avrupa'daki günlük yaşamı adeta felç eden bu korkutucu tablonun ardından, iklim bilimciler güncel haritaları inceleyerek Türkiye için acil durum çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN BÜYÜK İKLİM SINAVI: SÜPER EL NİNO DÖNEMİ

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, Büyük Okyanus'taki anormal ısınmayla tetiklenen Süper El Nino sürecinin ülkemizi de çok sert bir şekilde vuracağını açıkladı. Bu kritik uyarıya göre Türkiye, önümüzdeki yaz aylarında son derece istikrarsız ve zorlu bir iklim sınavından geçecek. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tehlikeli boyutta kuraklık ve orman yangınlarında büyük bir artış bekleniyor. Diğer taraftan, Karadeniz Bölgesi'nde ise bu durumun tam aksine, ani ve aşırı yağışların yol açabileceği sel felaketlerinin yaşanma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

SONBAHARDA KORKUTAN 'MEDİCANE' KASIRGASI RİSKİ

Uzmanları asıl endişelendiren karanlık senaryo ise yaz mevsiminin bitişiyle birlikte gün yüzüne çıkıyor. Bütün bir yaz boyunca Akdeniz ve Karadeniz sularında hapsolup birikecek olan aşırı ısı, sonbahar aylarında kuzeyden gelecek ilk soğuk hava kütleleriyle şiddetli bir şekilde çarpışacak. Bu tehlikeli buluşmanın, özellikle Doğu Akdeniz havzasında 'medicane' olarak adlandırılan, son derece yıkıcı ve tropikal karakterli kasırgalara dönüşebileceği belirtiliyor.