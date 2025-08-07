Avrupa'da şaşkına çeviren yasak! Artık Ramazan ve Kurban Bayramı kamu alanlarında kutlanamayacak

İspanya'nın güneyinde bulunan ve yaklaşık 27 bin nüfuslu Jumilla kasabasında alınan karar, ülkede bir ilk olarak kayıtlara geçti. Yeni düzenlemeye göre, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini kutlamalar, yerel belediye tarafından resmen organize edilmediği sürece spor salonları, kültür merkezleri ve benzeri kamu tesislerinde yapılamayacak.

Euronews'in haberine göre, Muhafazakâr Halk Partisi tarafından önerilen ve aşırı sağcı Vox Partisi’nin desteğiyle kabul edilen karar, "ülkenin kimliğine yabancı" olarak tanımlanan dini, kültürel ve sosyal etkinlikleri kamu alanlarından men ediyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 7,5’ini Müslüman göçmenlerin oluşturduğu kasabada bu karar, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı kutlamalarını doğrudan etkiliyor.

"İSLAMOFOBİK VE AYRIMCI"

İspanya İslami Kuruluşlar Federasyonu Başkanı Munir Benjelloun Andalussi Azhari, kararı “İslamofobik ve ayrımcı” olarak nitelendirerek, “Sadece bizim dinimize karşı çıkıyorlar, diğer dinleri hedef almıyorlar,” ifadelerini kullandı. Azhari, El País gazetesine yaptığı açıklamada, “30 yıldır ilk kez İspanya’da korku hissediyorum,” dedi.

Kararın ardından Vox Partisi’nin yerel yetkilileri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Vox sayesinde kamu alanlarında İslami festivallerin yasaklanmasına yönelik ilk adım atıldı. İspanya, Hristiyan halkın toprağıdır ve öyle kalacaktır,” ifadelerine yer verdi.

"ANAYASAYA AYKIRI VE TOPLUMSAL BARIŞI TEHDİT EDİYOR"

Sosyalist lider Francisco Lucas, kararı toplumun birlik ve bütünlüğüne tehdit olarak nitelendirerek, “PP yalnızca siyasi çıkar uğruna anayasayı ihlal ediyor ve toplumsal uyumu riske atıyor,” dedi. Kasabanın önceki belediye başkanı Juana Guardiola ise, “Kimliğimiz derken neyi kastediyorlar? Bu topraklardaki yüzyıllar süren Müslüman mirası ne olacak?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Karar, kısa süre önce 100 kilometre uzaklıktaki bir başka kasabada yaşanan göçmen karşıtı olayların hemen ardından geldi. 68 yaşındaki bir adamın üç Faslı genç tarafından darp edildiği iddiası sonrası başlayan olaylar, kalabalık grupların sokaklara çıkarak göçmenleri hedef aldığı şiddetli protestolara dönüşmüştü. Polis, “göçmen avı” çağrılarının sosyal medyada yayıldığını tespit etti.

Yasak kararının alındığı kasaba, tarih boyunca Müslüman yönetiminde bulunmuştu. 8. yüzyılda Arap egemenliğine giren bölge, “Yumil-la” adıyla anılmış ve 13. yüzyıla kadar bu mirası taşımıştı.