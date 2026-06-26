Avrupa'da "Sıcaklık Kubbesi" dehşeti! Sadece 4 günde 212 kişi hayatını kaybetti

Atmosferde hapsolan yüksek basınç sisteminin oluşturduğu "sıcaklık kubbesi" (heat dome) nedeniyle termometreler pek çok ülkede 40 derecenin üzerine çıkarken, kavurucu sıcaklar şimdiden yüzlerce can aldı. Bilim insanları, peş peşe gelen bu ekstrem hava olaylarının insan kaynaklı iklim krizinin doğrudan bir sonucu olduğu konusunda hemfikir.

İNGİLTERE VE İSVİÇRE'DE TARİHİ HAZİRAN REKORLARI

Sıcak hava dalgası, normal şartlarda daha serin iklimiyle bilinen kuzey ve orta Avrupa ülkelerinde bile tarihi eşiklerin aşılmasına neden oldu:

İngiltere Kırmızı Alarmda: Ülkenin güneybatısındaki Merryfield kasabasında perşembe günü termometreler 36,7 dereceyi gösterdi. Sadece bir gün önce kırılan haziran ayı sıcaklık rekoru 24 saat geçmeden yeniden tazelemek zorunda kaldı. İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), hayati tehlikeye işaret eden en üst düzey "kırmızı sıcaklık uyarısı"nın süresini cuma gününe kadar uzattı.

İsviçre'de 79 Yıllın Zirvesi: İsviçre'nin Basel kentinde hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşmasıyla, şehirde 1947 yılından bu yana en yüksek haziran ayı sıcaklığı tescillenmiş oldu.

FRANSA VE İSPANYA'DA BÜYÜK TRAJEDİ: ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Kavurucu sıcakların merkez üssü haline gelen Güney Avrupa'da ise insani bilanço ağırlaşıyor:

İspanya'da 212 Can Kaybı: İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, aşırı sıcaklara bağlı komplikasyonlar nedeniyle son 4 gün içerisinde 212 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da En Sıcak Gece: Fransa genelinde meteoroloji tarihinin en sıcak gecesi geride kalırken, gündüz sıcaklıkları 40 dereceyi aştı. Aşırı sıcaktan bunalarak nehir ve göllere akın eden ondan fazla vatandaşın boğularak can verdiği bildirildi.

İtalya'da Sıcak Çarpması: İtalya'da da yüksek nem ve sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvuranlardan en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

KAVURUCU TABLO DOĞU AVRUPA'YA KAYIYOR

Meteoroloji uzmanları, batı ve güney kesimleri kavuran bu devasa sıcaklık kubbesinin hafta sonundan itibaren doğuya doğru hareket edeceğini duyurdu:

Almanya ve Belçika: Cumartesi gününden itibaren Almanya'nın birçok eyaletinde ve Belçika'da hava sıcaklıklarının 40 dereceye vurması bekleniyor. Her iki ülkede de acil durum protokolleri devreye alındı.

Polonya, Macaristan ve Hırvatistan: Doğu Avrupa ülkelerinde önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hükümetler, kronik hastası ve yaşlısı olan aileleri dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.