Avrupa'da sınır kapısı krizi

Almanya düzensiz göçle mücadele için sınır kapılarında güvenlik tedbirlerini artırdı.



Alman kolluk kuvvetleri yeni önlemler kapsamında dokuz ülkeyle sınır kapılarında kontrollerini yoğunlaştırdı.



Almanya’nın komşuları ve Avrupa Birliği bürokratları Almanya’ya tepki gösterdi.



Polonya Başbakanı Donald Tusk (DANILD TASK), Almanya’nın aldığı önlemlerin "Schengen (ŞENGEN) Anlaşması'nın büyük ölçekte fiilen askıya alınması demek" olduğunu söyledi.



Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis ise Almanya’nın bu hamlesiyle Schengen'i tek tarafları olarak kaldırdığını iddia etti.



Almanya’nın sınır kontrolü kararına ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban’dan destek geldi.



Orban sosyal medya hesabından Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u (ŞOLZ) tebrik etti ve "Kulübe hoşgeldiniz #GöçüDurdur" dedi.



Düzensiz göçle mücadele konusunda Hollanda hükümeti de adım attı.



Özgürlük Partisi öncülüğünde kurulan hükümet programına göre, sığınmacılar konusunda "acil durum" ilan edilecek. Süresiz sığınma izni sona erecek. Suçlu yabancıların sınır dışı edilmesi kolaylaştırılacak. Aile birleşimi büyük ölçüde sınırlanacak.



Ayrıca Hollanda hükümeti Avrupa Birliği'nin göç ve ilticalara yönelik düzenlemelerinden muaf olma talebini en kısa sürede Brüksel'de açıklayacağını duyurdu.