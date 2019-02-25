Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri ve Arap Ligi üyeleri Mısır'da bir araya geldi. İlk kez düzenlenen zirvede Arap ve Avrupalı liderler bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır'ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh'te "İstikrarda Yatırım" başlıklı Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi düzenlendi.



İlk kez düzenlenen zirveye hem Arap hem de Avrupalı liderler katıldı.



AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İngiltere Başbakanı Theresa May, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte (Gizeppe Konte), Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başta olmak üzere cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı seviyesinde 18 AB ülkesi yetkilisi zirveye katıldı.



Arap ülkelerinden kalıtılım ise düşük oldu. Arap Birliği ülkelerinin liderlerinden yarısı zirveye katılmadı.



21 aktif üyenin yer aldığı Arap Birliği ülkelerinden 11 ülke kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil edilirken, dört ülke başbakan düzeyinde, dördü dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağlıyor.



Mısır'da Abdulfettah es-Sisi yönetimine Avrupa ülkelerinden destek olarak yorumlanan "Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi"nin ikinci günü kapalı oturum düzenlendi.



Oturumda Arap ülkeleri ve Avrupa Birliği arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik iş birliğinin yanı sıra ortak bölgesel sorunlar masaya yatırılıyor.



Suriye, Yemen ve Libya'daki iç savaş, Filistin meselesi, mevsim değişiklikleri ve düzensiz göç başta olmak üzere farklı konuların değerlendirileceği belirtildi.





ulusal.com.tr