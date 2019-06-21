Avrupalılar komisyon başkanı seçemedi

Belçika'nın Brüksel şehrinde yeni Avrupa Birliği Komisyonu başkanını seçmek için bir araya gelen Avrupalı liderler, Türkiye karşıtlığında birleştiler. Yayınlanan sonuç bildirgesinde Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleri "Yasadışı" ilan edildi Türkiye'nin çalışmalarının "Çok ciddi sonuçlar" doğurabileceği ifade edildi.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin tamamlandı. Sonuç bildirgesi yayınlandı. Beklendiği üzere Türkiye ve Rusya'ya karşı ifadeler yer aldı.



Zirvenin en önemli gündemi olan Avrupa Komisyonu Başkanı'nın seçimi ise yapılamadı. Ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Komisyon Başkanı seçilemedi. Liderler 30 Haziran'da tekrar bir araya gelecek.



Kendi iç işlerinde anlaşamayan Avrupalılar Doğu Akdeniz ve Doğu Avrupa konusunda ise ortak endişelerini ifade ettiler.



Bildirgede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğu iddia edildi.



Türkiye'ye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin egemenlik haklarına saygı duyulması çağrısında bulunuldu.



Bildirgede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerin devamının AB-Türkiye ilişkileri açısından "çok ciddi" sonuçlar doğurabileceğini belirtildi.



Zirvede Türkiye'den Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi talep edilerek, Doğu Akdeniz'de sondaj arama çalışmalarından uzak durması istendi.



Zirvenin ardından kabul edilen sonuç bildirgesinde Rusya'dan Kerç Boğazı'nda yakaladığı denizcileri serbest bırakması, el koyduğu Ukrayna'ya ait gemileri geri vermesi ve Kerç Boğazı'ndan tüm gemilerin serbest geçişine izin verilmesi istendi.



ulusal.com.tr