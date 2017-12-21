Avustralya'da bir araç kalabalığa daldı. Olayda 19 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir aracın yolda yürüyen kalabalığın arasına dalması sonucu 19 kişinin yaralandığı bildirildi.



Yetkililer, Flinders Cadde İstasyonu yakınında yaşanan olayda sürücünün gözaltına alındığını açıkladı.







Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 19 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Başından yaralanan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.



Basın mensuplarının yaklaşmasına izin verilmeyen olay yerindeki yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Olay yerinde çok sayıda ambulansın beklediği görüldü.



Bir görgü tanığı, kalabalığın arasına dalan arabanın "yüksek hızla seyreden bir arazi aracı" olduğunu söyledi.



Melbourne'ün Bourke Caddesi'nde Ocak 2017'de bir araç yayaların üzerine sürülmüş, olayda 6 kişi hayatını kaybetmişti.