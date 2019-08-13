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Avustralya'da bıçaklı saldırı

Avustralya'da bir saldırgan sokak ortasında 2 kadını bıçakladı. Kadınlardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Saldırgan çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Avustralya'da bıçaklı saldırı

Bıçaklı saldırı olayı, başkent Sidney'in merkezinde meydana geldi.

20'li yaşlarda olduğu belirtilen saldırgan, bir kadını bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kadın, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra çevrede bir kadın cesedi bulundu. Polis iki olayın bağlantılı olduğunu, ölen kadının, aynı saldırgan tarafından bıçaklandığını tespit etti.

Saldırganın, elindeki bıçakla başka insanlara da saldırı girişiminde bulunduğu ancak çevredeki kalabalık tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Saldırgan, olay yerine giden polis tarafından gözaltına alındı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #avustralya
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