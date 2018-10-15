Avustralya'da bir Türk'e kahramanlık ödülü verildi. Yardım kuruluşu St. John Ambulans'ın "Bir Hayat Kurtar Ödülü" güvenlik görevlisi Candan Baykan'a layık görüldü.

Aldığı ödül hayatı boyunca onun gurur kaynağı olacak.



Avustralya'daki bir alışveriş merkezinde kalbi duran 17 yaşındaki Jaidyn Calleja'nın (Jedin Kaleja'nın) kalbi durdu. Türk kökenli Candan Baykan, kalp masajı yaparak onu hayata döndürdü. Ve ülkede kahraman oldu.



Melbourne kentindeki bir alışveriş merkezinde güvenlik amiri olarak çalışan Baykan, kalbi duran gence yaklaşık 7 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Genci, Ambulans gelene kadar hayatta tutan Baykan, Avustralya'da kahraman ilan edildi.



Baykan, Avustralya'nın en büyük ilk yardım kuruluşu St John Ambulans (Sen Jon Ambulan) tarafından her yıl bir kişiye verilen "Bir Hayat Kurtar Ödülü"ne layık görüldü.



3 çocuk babası Baykan, yaklaşık 23 yıldır Avustralya'da yaşıyor.



Candan Baykan, bir genci hayata döndürdüğü için oldukça mutlu.



ulusal.com.tr