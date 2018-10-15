Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı
Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü
Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü
Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' desteği
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' desteği

Avustralya'da bu yıl ödül Candan Baykan'a verildi

Avustralya'da bir Türk'e kahramanlık ödülü verildi. Yardım kuruluşu St. John Ambulans'ın "Bir Hayat Kurtar Ödülü" güvenlik görevlisi Candan Baykan'a layık görüldü.

Avustralya'da bu yıl ödül Candan Baykan'a verildi

Aldığı ödül hayatı boyunca onun gurur kaynağı olacak.

Avustralya'daki bir alışveriş merkezinde kalbi duran 17 yaşındaki Jaidyn Calleja'nın (Jedin Kaleja'nın) kalbi durdu. Türk kökenli Candan Baykan, kalp masajı yaparak onu hayata döndürdü. Ve ülkede kahraman oldu.

Melbourne kentindeki bir alışveriş merkezinde güvenlik amiri olarak çalışan Baykan, kalbi duran gence yaklaşık 7 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Genci, Ambulans gelene kadar hayatta tutan Baykan, Avustralya'da kahraman ilan edildi.

Baykan, Avustralya'nın en büyük ilk yardım kuruluşu St John Ambulans (Sen Jon Ambulan) tarafından her yıl bir kişiye verilen "Bir Hayat Kurtar Ödülü"ne layık görüldü.

3 çocuk babası Baykan, yaklaşık 23 yıldır Avustralya'da yaşıyor.

Candan Baykan, bir genci hayata döndürdüğü için oldukça mutlu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #avustralya #st. john ambulans #candan baykan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.