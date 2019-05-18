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Avustralya'da genel seçim heyecanı

Avustralya'da yaklaşık 16 milyon seçmen bugün sandık başına gidiyor. Seçmenler gelecek üç yıl boyunca ülkeyi yönetecek 46'ncı Hükümeti belirliyor

Avustralya'da genel seçim heyecanı

Avustralya'da genel seçimlerde 16 milyon 424 bin seçmen  46'ıncı hükümeti belirlemek üzere sandık başında. 

Avustralyalı seçmenler, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Seçimde, 151 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı, 76 sandalyeli Senato üyelerinin ise 40'ı belirlenecek. 

Seçim yarışının 6 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile son kamuoyu yoklamalarında 2 puan önde görünen İşçi Partisi arasında geçmesi bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #avustralya #genel seçim
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