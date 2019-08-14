Salı günü Avustralya'da bir kadını öldürüp başka bir kadını sokak ortasında ağır yaralayan saldırganın kimliği açıklandı. Mert Ney isimli saldırganın sabıka kaydı bulunduğu ve ailesi tarafından kayıp ilanı verdiği ortaya çıktı.

Salı günü Avustralya'nın başkenti Sidney'de bir kadını öldürüp bir kadını yaralayan saldırganın kimliği açıklandı.



İki kadına saldırdıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan saldırganın adının Mert Ney olduğu açıklandı.



Sidney Emniyet Müdürlüğü, 20 yaşındaki Ney'in ruhsal sıkıntıları olduğunu bildirdi. Şehir merkezindeki saldırıya teşebbüs etmeden önce başka bir bölgede bir kadını öldürdüğünü duyurdu.



Sidney'de bir apartman dairesinde ölü bulunan Michaela Dunn'ın da Ney tarafından öldürüldüğü belirlendi.



Polis, Ney'in seks işçisi olduğu düşünülen Dunn'ın müşterisi olma ihtimali üzerinde duruyor.



Kıbrıs Türk'ü bir ailenin ortanca çocuğu olduğu ifade edilen Ney'in Marayong Devlet Okulu'na devam ettiği belirtildi. Okul arkadaşları, Ney'i çok arkadaşı olmayan yalnız bir çocuk olarak tanımladı.



Aile içi şiddet, hırsızlık, kötü niyetle zarar verme gibi suçlardan sabıka kaydı bulunan Ney hakkında ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığı da belirtildi.



Güvenlik güçleri, Mert Ney'in herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olduğunu düşünmüyor ve olayı 'terör saldırısı' olarak değerlendirmiyor.





ulusal.com.tr