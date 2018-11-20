Avustralya'nın Melbourne şehrinde saldırı hazırlığındaki Avustralya vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ertunç-Samed Erikoğlu ve Hanefi Halis'in Türk kökenli olduğu bildirildi.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde güvenlik güçlerinin düzenlediği terör operasyonunda gözaltına alınan üç şüphelinin de Türk kökenli olduğu belirlendi.



Melbourne'de terör saldırısı planladıkları gerekçesiyle üç kişi, sabaha karşı evlerine yapılan baskın sonrasında gözaltına alındı. Sabaha karşı kentin kuzeybatısındaki 3 ayrı adrese operasyon düzenleyen güvenlik yetkilileri, söz konusu kişilerin bir süredir silah almaya çalıştıklarını belirtti.



Gözaltına alınan Ertunç ve Samed Erikoğlu kardeşler ile Hanefi Halis'in Melbourne kentinde çok sayıda kişinin ölmesini sağlamak amacıyla kalabalık yerlerde terör saldırısı planladıkları açıklandı.



Victoria Emniyet Müdürü Graham Ashton, IŞİD'den ilham aldıklarını belirttiği zanlıların Mart ayından bu yana soruşturma altında olduğunu söyledi: "Eylemlerini gerçekleştirecekleri kesin bir tarih ve yer yok ancak kalabalık yerler seçme ve yarı otomotik tüfek edinme arayışında oldukları belirlenmiştir" dedi.



Diğer yandan zanlıların Avustralya pasaportlarının bu yıl içinde, Suriye'deki çatışma bölgelerine gitmek istedikleri gerekçesiyle iptal edildiği kaydedildi.



ulusal.com.tr