Avustralya Spor, Turizm ve Gazi İşleri Bakanı Hamdi Eren görevini bıraktı. Türk kökenli siyasetçi; "ailesine, sağlığına ve seçim bölgesine daha fazla zaman ayırmak" istediğini ifade etti.

Avustralya'nın Türk kökenli bakanı görevinden ayrıldı.



Geçen hafta sonundaki Victoria eyalet seçimlerinde yeniden aday olan Hamdi Eren bu yarıştan zaferle çıkmıştı. Ancak yaptığı yazılı açıklamada, kabinedeki görevlerinden ayrıldığını duyurdu.



Eren, Victoria İşçi Partisi'nden Başbakan Daniel Andrews hükümetinde Turizm, Spor, Ana Etkinlikler ve Gazi İşleri Bakanı olarak hizmet vermenin kendisi için bir onur olduğunu vurguladı. Hamdi Eren, görevi bırakma nedeni de açıkladı.



Avustralya Eski Spor Bakanı Hamdi Eren görevi bıraktı



"Ailem, sağlığım ve Lara halkını temsil edecek sorumluluklarıma odaklanmak için kabinedeki görevlerimden çekilmeyi seçtim."



Bakan Eren, Başbakan Andrews yönetimindeki İşçi Partisi'nin bir üyesi olarak sıkı çalışmaya devam edeceğini bildirdi.



Eren, 2016 yılında görevdeyken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yapılan operasyonla kalbine stent takılmıştı. Hamdi Eren, Victoria Eyalet Parlamentosu'nda ilk kez 2002 yılında seçildikten sonra 2014 yılındaki seçimleri kazanan İşçi Partisi'nden son 4 yıldır Turizm, Spor, Ana Etkinlikler ve Gazi İşleri Bakanı olarak görev yapıyordu.



ulusal.com.tr