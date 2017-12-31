Avustralya’nın Sydney kentinde düşen deniz uçağında bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yeni Güney Galler eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre, Sydney’in Cowan kasabası yakınlarındaki Kudüs Körfezi’nde denize düşen ve içerisinde biri pilot 6 kişinin bulunduğu deniz uçağından kurtulan olmadı.
Rose Bay semtindeki yeni yıl partisinden dönen yolcular ve pilotun hayatını kaybettiğini belirten polis, ölenlerin kimlikleri hakkında bilgi vermedi.
Düşüş nedeni henüz bilinmeyen uçakla ilgili Avustralya Nakliye Güvenliği Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.
Avustralya'nın Sydney kentinde 6 kişiyi taşıyan bir deniz uçağı Kudüs Körfezi’nde düştü.
Avustralya’nın Sydney kentinde düşen deniz uçağında bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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