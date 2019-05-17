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Avustralya sandık başına gidiyor

Avustralya’da yaklaşık 16 milyon seçmen yarın sandık başına gidecek.

Avustralya sandık başına gidiyor

Avustralya’da yaklaşık 16 milyon seçmen, hükümeti belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek.

Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belirleneceği seçimlerin, Avustralya’da 6 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile son kamuoyu yoklamalarında 2 puan önde görünen İşçi Partisi arasında geçmesi bekleniyor.

Başbakan Scott Morrison yönetimindeki iktidar kanadı ve Bill Shorten liderliğindeki İşçi Partisi, seçim tarihinin açıklanmasından bu yana ülkenin dört bir yanında yaklaşık 1,5 aydır sürdürdükleri seçim kampanyalarını tamamladı.

İktidar kanadı seçim kampanyasında ekonomi, daha fazla göç alınmaması, sınır güvenliği gibi konuları öne çıkartırken, muhalefet iklim değişikliği, düşük ücretler, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetlerindeki gecikmeleri gündeme taşıdı.

Avustralyalı Türkler İşçi Partisine daha yakın
Daha önceki yıllarda İşçi Partisinden federal senatör çıkaran ve Victoria eyaletinde biri bakan 3 eyalet milletvekili bulunan Türklerin bu seçimlerde de çoğunlukla İşçi Partisini tercih etmesi bekleniyor.
İşçi Partisi Victoria eyalet milletvekili Nazlı Süleyman’ın babası ve deneyimli siyasetçi Hakkı Süleyman, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, seçimleri İşçi Partisinin kazanacağını söyledi.
Süleyman, İşçi Partisinin kazanmasının hem Avustralya hem de Türk toplumunun yararına olacağını söyledi.
Seçimde halk, 150 sandalyeli Temsilciler Meclisi ve 76 sandalyeli Senato üyelerini belirleyecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #avustralya
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