Avustralya sandık başında: Genel seçim maratonu başladı

Avustralya'da bugün sabah saatlerinde başlayan genel seçim süreciyle birlikte 18 milyondan fazla kayıtlı seçmen, ülkenin yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemleri gün boyunca devam edecek.

Seçim sonucunda belirlenecek 151 milletvekili, Avustralya'nın 48. federal hükümetini oluşturacak. Seçim, ülke siyasetinde büyük önem taşıyor.

TERCİHLİ OY SİSTEMİ GEÇERLİ

Avustralya'daki seçimlerde kullanılan tercihli oy sistemi, seçmenlerin tüm adayları sıralı olarak tercih etmelerini gerektiriyor. Oy pusulasında tüm kutucuklar işaretlenmezse oylar geçersiz sayılıyor. Bu nedenle seçim merkezlerinde görev yapan gönüllüler, seçmenleri bilgilendirme konusunda yoğun çaba gösteriyor.

Avustralyalı Türk Barış Düzova, sistemin Türkiye’ye göre daha karmaşık olabileceğini belirterek, ‘‘Partilerin gönüllüleri olarak arkadaşlarımızla adaylarımızı tanıtmaya ve oylarını doğru kullanmaları için yardımcı olmaya geldik. Türkiye’den biraz değişik bir sistem işliyor burada, ondan kafaları karışabiliyor ama elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.’’ dedi.

ALBANESE VE DUTTON ARASINDA KIRAN KIRANA YARIŞ

Seçimlerin en dikkat çeken tarafı, iktidardaki İşçi Partisi ile ana muhalefet olan Liberal-Ulusal Koalisyonu arasındaki yarış. İşçi Partisi’nin lideri Başbakan Anthony Albanese, üç yıldır tek başına sürdürdüğü iktidarını korumayı hedefliyor. Muhalefet lideri Peter Dutton ise hükümeti devralmak için mücadele ediyor.

Mecliste çoğunluğu elde edebilmek için en az 76 sandalye gerekiyor. Şu anda İşçi Partisi’nin 77, Koalisyon’un ise 58 sandalyesi bulunuyor. Son anketlere göre İşçi Partisi’nin oy oranı %53, Koalisyon’un ise %47 seviyelerinde.

Seçim Komisyonu (AEC), seyahat ya da başka sebeplerle seçim günü oy kullanamayacak olanlar için 22 Nisan'da başlayan erken oy verme sürecinde yaklaşık 4 milyon kişinin oyunu kullandığını açıkladı.