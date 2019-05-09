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Avustralya'yı dev toz fırtınası vurdu

Avustralya'yı dev toz fırtınası vurdu. Fırtına, Victoria eyaletinin kuzeybatısında yer alan Mildura şehrinde etkili oldu. Birkaç dakika içinde şehri adeta yutan toz fırtınası arkasında inanılmaz görüntüler bıraktı.

Avustralya'yı dev toz fırtınası vurdu

Avustralya'nın Mildura şehrini etkisi altına alan dev toz fırtınası çok kısa bir sürede gökyüzünü kaplayarak gündüzü geceye çevirdi.

İlk başta kalın bir duvar gibi şehre ilerleyen toz fırtınası, inanılmaz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yerel halk, fırtınanın, son 40 yıl içerisinde Mildura'da görülen en kötü toz fırtınası olduğunu söyledi.

Toz fırtınası başlamadan kısa bir süre önce Mildura Havaalanına iniş yapacak olan Melbourne uçağı geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Havaalanındaki yolcular da tahliye edildi.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, saatte 57 kilometre hıza ulaşan fırtınanın ardından gerçekleşebilecek sağanak yağışlar ve kötü hava şartları için uyarıda bulundu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Avustral
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