Avustralya'da polis ekipleri, 'acil bir durum' gerekçesiyle uluslararası Brisbane Havalimanı'nı boşalttığını duyurdu

Avustralya'nın kuzeydoğu eyaleti Queensland eyaletinde bir havalimanı tahliye edildi.



Brisbane kentindeki havalimanı için acil durum ilan eden polis, özel kuvvetler ekiplerini gönderdi.



Yapılan resmi uyarıda, halktan havalimanından uzak durması istendi.



Avustralya'nın Brisbane Havalimanı'nda üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve etrafı bıçakla tehdit eden bir kişi gözaltına alındı.



Havalimanın boşaltılmasının yanı sıra tren seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.



Federal polisle birlikte Queensland polisinin görev yaptığı ifade edildi.



ulusal.com.tr