Melbourne'de işçiler sokağa indi. Avustralya İşçi Sendikaları'nın federal hükümeti protesto çağrısının ardından 160 bin işçi protesto gösterilerine katıldı.

Avustralya'da onbinlerce işçi adil ücret ve iş güvenliği için yürüdü.



Avustralya İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun çağrısıyla Avustralya'nın çeşitli kentlerinde binlerce işçi. Hükümet'in emek karşıtı politikalarını protesto etmek için bir araya geldi.



İşçiler federal hükümetin düşük ücret ve emek karşıtı politikalarına karşı yürüdü. İşçiler, Victoria (Viktorya) Eyaleti'nin başkenti Melbourne (Melbörn) kent merkezinde toplandı. Katılım beklentilerin üstündeydi; 160 bini aşkın işçi eyleme katıldı.



Konfederasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada emekçilerin dayanışmasının ulusal sendikal hareketin ve emeğin gücünün can damarı olduğunu söylendi. protesto konuşmalarında şirketlerin kârlarını artırmalarına karşın çalışanların çok düşük ücretle çalıştırıldıkları vurgulandı.



Haber: Bülent İbrişim / Ulusal Kanal Avustralya Temsilcisi

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