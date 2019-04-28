Viyana'da Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Avusturya'nın başkenti Viyana'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen kutlamaya Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımızın ilgisi yoğun oldu. Yaklaşık 20 çocuğun sahne aldığı kutlamayı yüze yakın vatandaş izledi.



“BAĞIMSIZLIĞIMIZA GİDEN YOLDA 23 NİSAN’IN ÖNEMİ…”

Açılışı İstiklal Marşı'nın okunması ile gerçekleşen kutlama programının devamında Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yusuf Genç günün anlamını ve önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasına, “Kurtuluş Savaşının en önemli adımlarından biri olan, TBMM'nin açılışı sebebiyle kutladığımız bu özel günü bildiğiniz gibi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk geleceğimiz olan siz çocuklara armağan ederek dünyada da bir ilki gerçekleştirmiştir” ifadeleriyle başlayan Başkan Genç, “Ulusal Bağımsızlığımıza giden yolda 23 Nisan 1920 tarihi çok önemli bir yer tutmaktadır. Yurdumuzu işgal eden yabancılara ve yerli işbirlikçilerine önemli bir mesaj verilmiştir: ‘Yüce Türk Milleti kendi bağımsızlığını kendi imkanları ile elde edecek kudrete sahiptir.’ ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Atatürk bir halk yönetimi olan Cumhuriyet'in temel kaynağının milletin egemenliği olduğu bilincindeydi. Bunun için ilk adım olarak TBMM hayata geçirerek, Anadolu'nun bağrında bir ateş yakılmış, yıllardır süren savaşlar sebebiyle ümitsizlik ve karamsarlık içinde olan Türk halkı tekrar aya kalkmış, dünyada benzeri görülmemiş bir mücadele vererek tüm düşmanları topraklarımızdan kovmuş ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

23 Nisan'ı ve devamında ülkemizde gösterilen kahramanlık destanlarını çocuklarımıza anlatmalıyız. Onları bu konuda bilinçlendirmek biz anne ve babaların en önemli görevidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız tekrardan kutlu olsun.”



KİM BAŞKAN OLMAK İSTER?

Genç'in konuşmasından sonra, Andımız çocuklar izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan okundu.

ADD Başkanı Yusuf Genç’in, “23 Nisanlarda gelenektir başkan koltuğunu bir çocuğa bırakır. Benim yerime bugün kim ADD Başkanı olmak ister” sorusuna arka sıralardan Ömer isminde 6 yaşında bir çocuk, “Ben başkan olmak isterim” yanıtını verdi. Ömer’i sahneye davet eden Başkan Yusuf Genç, “Gel bakalım Başkan, bugün için ne mesaj vermek istersin?” sorusunu yöneltti. Mikrofonu eline alan Ömer, “Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

Günün anlamını ifade eden şiirleri seslendiren çocuklar izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında sahne alan ADD Çocuk Korosu ve piyano öğrencileri izleyicilere müzik ziyafeti sundu. ADD Çocuk Korosu’nun seslendirdiği 23 Nisan şarkıları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Çocuk korosunun ardından sahnede bu kez Folklor Ekibi vardı. Kafkas dans gösterisi izleyicileri büyüledi. Gösterinin ardından Kağan Kaya ile birlikte renkli şarkılar seslendirdi.

Çocuklar için hediye çekilişi yapılan etkinlikte etkinliğe katılan bütün çocuklara hediyeler armağan edildi.