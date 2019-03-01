Avusturya'da Sembol Yasası 1 Mart itibarıyla uygulanmaya başladı. Böylece Bozkurt işareti yapmak yasaklandı. PKK'nın, Müslüman Kardeşler'in sembolleriyle bir tutulan Bozkurt işareti yapanlar 4 bin Avro ceza ödeyecek. Suçun tekrarı halinde Bozkurt işareti yapana hapis cezası verilebilecek.

Avusturya'da 'Bozkurt' işaretini de yasaklayan 'Sembol Yasası' yürürlüğe girdi.



Yasa, 'aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele' gerekçesiyle çıkarıldı.



Bozkurt' sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kamuya açık yerlerde kullanımını yasaklayan 'Sembol Yasası' 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi.



Yasaya göre ülke genelinde kamuya açık yerlerde 'Bozkurt' işareti yapanlara 4 bin Avro'ya kadar para cezası verilebilecek.



Yasağın tekrar edilmesi durumunda 10 bin Avro veya 6 hafta hapis cezası öngörülüyor.



Böylece Bozkurt işareti, Müslüman Kardeşler, HAMAS, Lübnan Hizbullahı ve PKK gruplarına ait sembol ve işaretlerle aynı kategoride değerlendirildi.



Yasa tasarısı tartışılırken Türk Dışişleri konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapmış ve Sembol Yasası'nın Bozkurt işaretini içerekecek şekilde yürürlüğe girecek olmasını şiddetle kınamıştı.





ulusal.com.tr