Avusturya'da erken seçime gidilecek. Ülkede hükümeti oluşturan koalisyon sona erdi. Avusturya Başbakanı Kurz, "Cumhurbaşkanı ile görüştüm. En yakın zamanda seçim yapılmasını istiyorum." dedi.

Koalisyon sona erdi. Avusturya erken seçime gidiyor.



Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, basın toplantısı düzenledi. Kameralar karşısına geçen Kurz, Avusturya Özgürlük Partisi ile kurulan koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıkladı.



Başbakan Kurz, toplantıda eski Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin istifasını kabul ettiğini söyledi.



FPÖ ile başarılı bir koalisyon oluşturduklarını ancak sürdürülebilmesi için çok fazla fedakarlık yaptığını belirtti Avusturya Başbakanı. Özellikle aşırı sağcı partiden kaynaklanan birçok ırkçı ve yabancı karşıtı olayla mücadele etmek durumunda kaldığını anlattı.



FPÖ lideri Strache'in, zengin bir Rus kadın olduğu iddia edilen bir kişiye partisine yardım etmesini istediği iddia edilmişti. Görüşmeye ilişkin görüntüler basına sızdırılmıştı. Yaşlananlar üzerine Strache, başbakan yardımcılığı başta olmak üzere parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.





ulusal.com.tr