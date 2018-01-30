"Avrupa'ya kimin göç edeceğine insan kaçakçıları değil, göçmen alacak ülkeler karar vermelidir"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İtalya ve Yunanistan'da yoğunlaşan sığınmacıların Avrupa Birliği (AB) içerisinde dağılmasını öngören sistemin işlemediğini savundu.

Avusturya Başbakanı Kurz, Macar mevkidaşı Vikrot Orban ile Viyana'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında "AB düzeyinde yeni bir sığınmacı sistemi hayata geçirilmesi gerekiyor. Avrupa'ya kimin göç edeceğine insan kaçakçıları değil, göçmen alacak ülkeler karar vermelidir." dedi.

Macaristan’ın Avusturya’nın yalnız komşusu değil aynı zamanda en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu belirten Kurz, Orban ile görüşmesinde başta ikili ilişkiler olmak üzere AB’nin geleceği gibi önemli konuları konuştuklarını söyledi.



"AB düzeyinde yeni bir sığınmacı sistemi yapılmalı"

Kurz, her iki ülkenin AB dış sınırlarının korunması ve yasa dışı göçmen girişinin durdurulması konusunda hem fikir olduğunu vurgulayarak, "AB içinde sığınmacıların dağıtılmasına yönelik sistem işlemiyor. Avrupa'ya yasa dışı göçmenlerin girişini durdurmalıyız ve güvenliği sağlamayalıyız." diye konuştu.

Sınırların korunması hususunda Macar ve Avusturya emniyet güçlerinin iş birliği içinde hareket ettiğine değinen Kurz, "AB düzeyinde yeni bir sığınmacı sistemi hayata geçirilmesi gerekiyor. Avrupa'ya kimin göç edeceğine insan kaçakçıları değil, göçmen alacak ülkeler karar vermelidir." görüşünü savundu.

Avusturya'da çalışan Macar işçilerin kendi ülkelerinde bulunan ailelerine yönelik yardımların kesilmesi konusunu da görüştüklerini belirten Kurz, bu sorunun çözümünü AB olarak gösterdi.



"Avrupa Hristiyan kültüre sahip"

Başbakan Orban da her iki liderin aynı siyasi oluşumdan geldiğini belirterek, Macaristan'ın AB’nin Balkan bölgesine doğru genişlemesini desteklediğini söyledi.

Orban, Avrupa'nın geleceğini tehdit eden en önemli tehlikenin ise göç sorunu olduğunu ileri sürdü.

Avrupa'nın Hristiyan kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Orban, "Ben burada dini boyutu değil kültürel boyuta işaret ediyorum. Bizler Hristiyan toplumunda yaşamımızı sürdürüyoruz ve bu yaşam tarzı korunmalıdır. Bizim için bu kimlik önemlidir. Bence Avrupa'nın paralel bir topluma ihtiyacı yok. Bunun aksine bizler Hristiyan temel değerleri korumalıyız." ifadesini kullandı.



Orban, Viyana'da protesto edildi

Öte yandan Macaristan Başbakanı Orban, Başbakanlık binası önünde AB bayrakları taşıyan bir grup tarafından protesto edildi. Ayrıca nükleer enerji karşıtı başka bir grup da Macaristan'ın Paks bölgesinde bulunan nükleer enerji santraline iki reaktör daha yapılmasına tepki gösterdi.