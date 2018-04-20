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Avusturya'da tren kazası: 54 yaralı

Avusturya'nın Salzburg kentindeki tren garı yakınlarında iki trenin çarpışmasında 54 kişi yaralandı.

Avusturya'da tren kazası: 54 yaralı

Avusturya'nın Salzburg kentinde meydana gelen tren kazasında 54 kişi yaralandı.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF, Zürih ve Venedik yönlerinden gelen iki trenin Salzburg garına yaklaşırken çarpıştığını duyurdu.

Zürih yönünden gelen trenin kondüktörü Susanne Fried, ORF'ye yaptığı açıklamada, çarpışma nedeniyle vagonlarda bulunan eşyaların düşmesi sonucu insanların yaralandığını belirterek, "Ölüm tehlikesi bulunan yaralımız yok." dedi.

Kızılhaç yetkililerinin yaptığı açıklamaya yer verilen haberde, kazada 54 kişinin yaralandığı ve bazılarının çevre hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Kazanın nedeniyle ilgili henüz bilgi verilmezken uzmanların konuyu araştırdığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #avusturya #salzburg
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