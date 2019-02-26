Avusturya göçmenlerin sokağa çıkmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Düzenlemenin ayrıntılarını koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortakları açıkladı

Göçmenlere yönelik sert politikaların sık sık gündeme geldiği Avusturya, tepki çekecek bir uygulamanın arifesinde.



Avusturya'da koalisyon hükümeti göçmenlere sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.



Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, göçmenlere yönelik uygulanması planlanan düzenlemeleri basın toplantısıyla duyurdu.



Kickl, 1 Mart itibarıyla iltica başvurusunda bulunmuş ancak henüz göçmen statüsü elde edememiş kişilerin kaldığı yurtlarda belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, mültecilerin, 22.00 ila 06.00 arasında söz konusu merkezlerde bulunmak zorunda olduğunu söyledi.



Kickl, yasağa karşı çıkan göçmenlerin, yasağı uygulamayan başka yurtlara yerleştirileceğini dile getirdi.



Mecburi olmayan sokağa çıkma yasağı ise yurtların inisiyatifine bırakıldığından herhangi bir oylamaya gerek duyulmuyor.



Avusturya hükümeti bu kararla iltica baçvurularının önüne geçmeyi planlıyor.



ulusal.com.tr