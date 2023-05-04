Yılın ilk ay tutulması! Türkiye'den görülecek mi?

Ay tutulması yılda iki veya üç kez oluşurken bazen hiç olmaz. Ay tutulması; Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerinde görülecek, Türkiye'den ise tutulma yalnızca kısmi olarak gözlemlenebilecek.