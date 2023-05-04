Yılın ilk ay tutulması! Türkiye'den görülecek mi?
Dünya, yılın ilk Ay tutulması için geri sayıma başladı. Türkiye'den görülüp görülecek mi? İşte, 2023 Mayıs Ay tutulması hakkında tüm detaylar...
Ay tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay tam olarak aynı hizadayken Dünya, Güneş ile Ay’ın arasındadır. Bu durumda Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer. Ancak Ay tutulması sırasında Ay tamamen karanlıkta kalmaz.
Çünkü Dünya Güneş’ten doğrudan gelen ışınları engellemesine rağmen, atmosferdeki parçacıklar tarafından yönü değiştirilen ışınlar Ay’a ulaşabilir. Bu nedenle Ay tutulması sırasında Ay kırmızımsı görünür.
Ay tutulması yılda iki veya üç kez oluşurken bazen hiç olmaz. Ay tutulması; Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerinde görülecek, Türkiye'den ise tutulma yalnızca kısmi olarak gözlemlenebilecek.
5 Mayıs Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması, saat 18.14'te başlayacak ve 22.32'de bitecek. Tutulma sırasında Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak.