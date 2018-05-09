ABD başkanı Donald Trump'ın Nükleer Anlaşmadan çekilme kararına İran devletinin zirvesinden tepki gecikmedi.

İran'ın başkenti Tahran'da akademisyen ve öğrencilere hitap eden İran İslam Devrimi Rehberi Ayetullah Hamaset, Trump'ın anlaşmadan çekilme kararına tepki gösterdi.



Ayetullah Hamaney, “ABD Başkanı’nın dün akşamki basit sözlerini duydunuz. Belki 10’dan fazla yalan söyledi. Hem nizamı hem de İran milletini tehdit etti. Ben İran milleti tarafından, Trump’a halt ettiğini söylüyorum.” ifadelerini kullandı.



Ayetullah Hamaney konuşmasının devamında, "Nükleer meselenin bir bahane olduğunu gördünüz. Bu mesele ilk başladığında bazı arkadalar, nükleer mesele üzerinde neden bu kadar duruyorsunuz diyorlardı ama şimdi bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğunu görüyorsunuz. Bizim her sen 20 bin megabayt nükleer elektriğe ihtiyacımız var ama mesele budur ki ABD’nin İran’la olan sorunu daha büyüktür, nükleer enerji sadece bir bahanedir." şeklinde konuştu.



Biz anlaşmayı kabul etsek de onların bize karşı düşmanlığı bitmek bilmedi diyen İran İslam Devrimi Rehberi'nin, "Şimdi de bizim bölgede olan gücümüz ve füzelerimiz meselesini gündeme taşıyorlar. ABD’nin bize karşı olmasının nedeni, İslam Cumhuriyeti’nin onların İran’da olan varlığına son vermesi olduğunu bilmelisiniz." ifadeleri dikkat çekti.





Yakup Aslan/ Tahran

ulusal.com.tr