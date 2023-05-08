Bilim insanları ilk kez Ay'ın tıpkı Dünya gibi katı demirden bir 'kalbi' olduğunu doğruladı
50 yılı aşkın bir sürenin ardından bilim insanları nihayet Ay'ın tıpkı Dünya gibi katı bir iç çekirdeğe sahip olduğunu doğruladı.
50 yılı aşkın bir sürenin ardından bilim insanları nihayet Ay'ın iç yapısını ortaya çıkararak en yakın göksel yoldaşımızın Dünya'nınkine benzer şekilde akışkan bir dış çekirdeğe ve katı bir iç çekirdeğe sahip olduğunu gösterdi. Fransa'daki Côte d'Azur Üniversitesi ve Gök Mekaniği ve Efemeris Hesaplamaları Enstitüsü'nden (IMCCE) bir grup araştırmacı 3 Mayıs'ta Nature'da (yeni sekmede açılır) yayınlanan bir çalışmada bu bulguları detaylandırdı.
Ay'ın yeni doğrulanan iç yapısının ince bir kabuk, çok kalın bir manto, manto/çekirdek arayüzünde düşük viskoziteli bir bölge, sıvı bir dış çekirdek ve katı bir iç çekirdeği gösteren bir illüstrasyonu. (Resim kredisi: Geoazur/Nicolas Sarter)
Gökbilimciler, herhangi bir sondanın Ay'a inişinden çok önce Ay'ın yapısı üzerine kafa yormuşlardır. Ay'ın Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos gibi "ilkel" kayalık bir dünya mı olduğu yoksa zengin bir iç jeolojiye mi sahip olduğu konusunda 20. yüzyılın ilk yarısında hararetli bir tartışma yaşandı.
Ay'ın Dünya benzeri bir iç mekana sahip olduğuna dair ilk ipuçları NASA'nın Apollo görevlerinden geldi. Ay'a iniş yapan araçların topladığı veriler, gök cisminin baştan sona tek tip kaya yerine farklılaşmış ya da merkezde daha yoğun, yüzeye yakın yerlerde ise daha az yoğun malzemeden oluşan katmanlı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyordu. NASA'ya göre Apollo astronotları Ay'a sismometreler bile bıraktı ve bu da daha sonra Ay'da depremler yaşandığını ortaya çıkardı