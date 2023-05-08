Bilim insanları ilk kez Ay'ın tıpkı Dünya gibi katı demirden bir 'kalbi' olduğunu doğruladı

Ay'ın Dünya benzeri bir iç mekana sahip olduğuna dair ilk ipuçları NASA'nın Apollo görevlerinden geldi. Ay'a iniş yapan araçların topladığı veriler, gök cisminin baştan sona tek tip kaya yerine farklılaşmış ya da merkezde daha yoğun, yüzeye yakın yerlerde ise daha az yoğun malzemeden oluşan katmanlı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyordu. NASA'ya göre Apollo astronotları Ay'a sismometreler bile bıraktı ve bu da daha sonra Ay'da depremler yaşandığını ortaya çıkardı