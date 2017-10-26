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Azerbaycan'da 3 terörist öldürüldü

Azerbaycan'da muhalif partilerin mitinginde terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 3 terörist öldürüldü.

Azerbaycan'da 3 terörist öldürüldü

Azerbaycan'da Devlet Güvenlik Servisinin düzenlediği operasyonda 3 terörist öldürüldü.

Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamaya göre, yurt dışı bağlantılı oldukları tesbit edilen ve ülkede terör saldırıları planlayan bir gruba operasyon yapıldı.

Bakü'nün Lökbatan kasabasında bugün yapılan operasyonda "Abdullah", "Ebu Yunus" ve "Ebu Vakkas" kod adlı 3 teroristin güvenlik güçlerine ateş açtığı, karşı ateşle üçünün de öldürüldüğü bildirildi.

Öldürülen teroristlerin, ülkenin istikrar ve güvenliğini bozmayı amaçladıkları, meclis dışı muhaliflerin oluşturduğu Milli Şura isimli koalisyonun 28 Ekim'de yapacağı mitingde terör eylemi gerçekleştirmeyi planladıkları kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Azerbaycan
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