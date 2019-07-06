Azerbaycan'da askeri birlikte patlama

Azerbaycan'da bir askeri birlikte tank mermisi patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah askeri birliklerden birinde askerlerce taşınan tank mermisinin düşmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.
Şehit askerlerin ailelerine taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Taşıdıkları tank mermisinin ellerinden düşmesi sonucu meydana gelen patlamada iki asker şehit oldu
Azerbaycan'da bir askeri birlikte tank mermisi patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.