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Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi erkene alındı

Azerbaycan ekimde yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçimi 11 Nisan'da olacak.

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi erkene alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanı seçiminin 11 Nisan'da yapılması kararı aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, cumhurbaşkanı seçiminin erkene alınması kararına vardı.

Buna göre, seçim tarihi 11 Nisan Çarşamba günü olarak belirlendi.

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçiminin ekimde yapılması bekleniyordu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Azerbaycan #İlham Aliyev
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