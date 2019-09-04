Azerbaycan basını, Ermenistan’da hürriyet kahramanı Talat Paşa’yı hedef alan heykele karşı Öncü Gençlik'in yaptığı eyleme yoğun ilgi gösterdi.

Talat Paşa'yı sırtından vuran terörist Soğoman Teyliryan’ın heykeli Ermenistan'da dikilerek Talat Paşa'nın başı katilin ayaklarının altında gösterilmişti. Vatan Partisi Öncü Gençlik, Türk Milletine hakaret eden heykele sessiz kalmayarak Ankara Ulus Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi.



Öncü Gençlik'in eylemine Azerbaycan basını sayfalarında geniş yer verdi. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC, Azerbaycan'ın en geniş haber portallarından Azinforum ve Türküstan Forum sayfalarına taşırken, Azerbaycan'ın en çok izlenen televizyon kanallarından İctimai TV eylem haberini Ana Haber Bülteninde yayınladı.



