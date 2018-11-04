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Azerbaycan'da terör operasyonu: 2 ölü

Gence'de yapılan operasyonda 2 terörist öldürüldü.

Azerbaycan'da terör operasyonu: 2 ölü

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de yapılan operasyonda 2 terörist öldürüldü.

Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Gence'de ikamet eden 2 kişinin teröreylemi planladıkları yönündeki istihbaratın alınması üzerine güvenlik güçleri operasyon düzenledi. 

Açıklamada, radikal bir örgüte üye oldukları belirtilen 2 kişinin bulunduğu otomobilin durdurulduğu ancak araçtaki kişilerin güvenlik güçlerine ateş açtığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin karşı ateş açması sonucu zanlıların ölü olarak ele geçirildiği bildirildi. 

Olay mahallinde Kalaşnikof marka tüfek, F1 el bombası ile araçta patlayıcı maddeler bulundu. 

Konuyla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi. 

Etiketler; #Azerbaycan
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