Azerbaycan, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait çok sayıda siper, sığınak ve askeri konvoyu imha etti

Azerbaycan ordusu, Karabağ’daki yasadışı Ermeni silahlı kuvvetlerine ait çok sayıda siper, sığınak ve askeri konvoyu imha etti.

Azerbaycan, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait çok sayıda siper, sığınak ve askeri konvoyu imha etti
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Azerbaycan, Karabağ'da yasadışı bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine yönelik başlattığı terörle mücadele operasyonu kapsamında belirlenen hedefleri teker teker imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Karabağ’daki yasadışı Ermeni silahlı kuvvetlerine ait çok sayıda siper, sığınak ve askeri konvoyu imha etti.

AZERBAYCAN, ERMENİ SİLAHLI KUVVETLERİNE AİT ÇOK SAYIDA SİPER, SIĞINAK VE ASKERİ KONVOYU İMHA ETTİ

Azerbaycan, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait çok sayıda siper, sığınak ve askeri konvoyu imha etti - Resim : 1

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