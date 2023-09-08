Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında hareketlilik! Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu

Azerbaycan'ı sınıra asker yığmakla suçlayan Ermenistan, sınır hattında hendekler kazmaya çalıştı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada Ermeni güçlerinin sınır hattında hareketlendiği bilgisi geçildi. Azerbaycan'ın gerekli önlemleri aldığı vurgulandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında hareketlilik! Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kabine toplantısında Azerbaycan'ın taaruz hazırlığında olduğunu öne sürmüştü. Paşinyan'ın açıklamalarını Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yalanlamıştı. Azerbaycan'dan bugün yapılan başka bir açıklamada ise Ermeni güçlerinin sınır hattında hareketlendiği bilgisi geçildi.

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AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA HAREKETLİLİK

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde bazı Ermeni güçlerinde hareketlilik göründüğü bildirildi.

Ermeni gruplarının, Azerbaycan mevzilerinin bulunduğu bölümün karşısında hendekler kazmaya çalıştıkları tespit edildi..

Azerbaycan ordusunun gerekli tedbirleri almasıyla bu gruplarının çabalarının engellendiği kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber

# Azerbaycan # Ermenistan
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