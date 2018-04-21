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Azerbaycan'ın yeni başbakanı belli oldu

Azerbaycan'ın yeni Başbakanı belli oldu. Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Novruz Memmedov, ülkenin yeni Başbakanı seçildi.

Azerbaycan'ın yeni başbakanı belli oldu

Azerbaycan'ın yeni Başbakanı, Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Novruz Memmedov oldu.

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin yeni başbakanını belirlemek için toplandı. Meclis Başkanı Oktay Asadov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, başbakanlığa Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Memmedov'u önerdiğini duyurdu.

71 yaşındaki Memmedov, yapılan oylamada 113 oyla Azerbaycan'ın yeni Başbakanı seçildi. Başbakan Memmedov, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven için teşekkür etti.

Zor ve büyük sorumluluk gerektiren bir göreve geldiğini ifade eden Memmedov, Cumhurbaşkanı Aliyev'le çalışmanın onur verici olduğunu vurguladı.

İlham Aliyev, 11 Nisan'da yapılan seçimleri yüzde 86,02 oyla kazanmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Azerbaycan #Novruz Memmedov
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